Компания приостанавливает инвестиции, маркетинг, обучение и мероприятия, а также онлайн-продажи конечным потребителям в РФ.

В связи с широкомасштабным военным вторжением России в Украину шведская косметическая компания Oriflame сворачивает свой бизнес в РФ.

Компания приостанавливает инвестиции, маркетинг, обучение и мероприятия, а также онлайн-продажи конечным потребителям в РФ. Об этом говорится в сообщении компании.

"Продолжающаяся война наряду с операционными и юридическими проблемами делает невозможным продолжение нашего российского бизнеса в его нынешнем виде", — заявили в Oriflame.

Война против Украины: