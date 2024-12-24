Украина ожидает получить 38 млрд долл. в следующем году на невоенные расходы бюджета, сообщил премьер.

Украина завершает 2024 год в условиях финансовой устойчивости, и правительство уверено в покрытии необходимых расходов в следующем году. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

"За счет налогов, сборов, внутренних займов в полном объеме финансируем наши Силы обороны. Благодаря партнерам покрываем гражданские расходы", - сказал он.

По словам Шмыгаля, Украина получила более 16 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility и почти 5,4 млрд долларов - по программе сотрудничества с МВФ. Весомой является поддержка США, Всемирного банка, Японии, Канады и т.д., и только прямая бюджетная поддержка за этот год составит около 41 млрд долларов, подчеркнул премьер.

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За 11 месяцев 2024 года более 510 млрд грн из государственного бюджета было выделено на социальное обеспечение, 140 млрд грн - на программу государственных медицинских гарантий, 163 млрд грн - на трансферты местным бюджетам.

"Четко понимаем, откуда будем брать средства в следующем году. Ожидаем привлечь более 38 млрд долларов внешнего финансирования для покрытия важнейших невоенных бюджетных расходов. А также получить средства от замороженных российских активов", - отметил Шмыгаль.

Международная финансовая помощь

В 2025 году Украина получит около $38 млрд внешней международной финансовой помощи. Такой прогноз озвучил член совета Национального банка Украины Василий Фурман.

23 декабря в государственный бюджет Украины поступил седьмой транш объемом около 1,1 миллиарда долларов от МВФ в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования (EFF). На 2025 год программой EFF предусмотрено до 2,7 миллиарда долларов.

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