В частности, Украина выступает за закрытие доступа к консульским услугам для мужчин в Европе и прекращение социальной помощи для беженцев.

От шести до десяти миллионов украинцев оказались за границей от начала полномасштабной войны. Они до сих пор там живут, но Украина выступает за то, чтобы вернуть граждан "домой" — в частности, с помощью таких методов, как прекращение помощи беженцам и закрытие доступа к консульским услугам для мужчин мобилизационного возраста.

Для решения задачи с возвращением граждан в Украину было создано Министерство национального единства и одобрено в первом чтении признание двойного гражданства, которое до сих пор было запрещено, пишет El Pais.

Социолог из Центра Разумкова Ольга Пищулина заявляет, что возвращение людей зависит от выполнения определенных условий, часть из которых сейчас невозможно осуществить. Это касается вопроса безопасности, так как война продолжается, звучат воздушные тревоги и существуют определенные риски.

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"Но также необходима стабильная ситуация с экономическими и социальными возможностями. Те, кто живет за границей, также ожидают качественной системы образования и здравоохранения", - говорится в материале.

Украинская журналистка Елена Бабакова отмечает, что еще одним препятствием для возвращения является высокая стоимость аренды жилья, как и то, что граждане за границей ощущают себя "чужаками" по сравнению с теми, кто переживает войну непосредственно в Украине.

В исследовании Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев ООН, которое было опубликовано в ноябре, говорится, что 61% беженцев все еще хотят вернуться, но только когда улучшится ситуация.

"Причинами возвращения являются невозможность найти работу, соответствующую их квалификации, там, где они живут [в Европе], отсутствие чувства принадлежности, а также наличие в Украине престарелых родителей и других родственников", - пишет СМИ.

При этом сообщается, что правительство Украины в "демографической стратегии" признает, что от 1,3 до 3,3 миллиона человек могут не вернуться.

Ситуация с украинскими беженцами - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что украинцев в Германии ждут изменения в 2025 году. В частности, проблема дефицита кадров "теряет остроту" — приоритеты могут измениться. Вместо того, чтобы трудоустраивать украинцев, во внимании могут вновь оказаться квалифицированные работники, которые родились или давно живут в ФРГ.

А вот Польша готовится к новой волне украинских беженцев в течение этой зимы. "Сейчас мы улучшаем свои планы, готовимся к возможности появления очередной волны беженцев. Она не исключена, ведь идет зима", - отметил заместитель министра иностранных дел Польши.

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