Член совета Нацбанка также сделал предположение относительно уровня инфляции.

В 2025 году Украина получит около $38 млрд внешней международной финансовой помощи. Такой прогноз в эфире национального телемарафона дал член совета Национального банка Украины Василий Фурман.

Он также сообщил, что, по прогнозам НБУ, рост украинской экономики в 2025 году составит 4,3%.

Кроме того, по словам Фурмана, в Украине ожидается снижение темпов инфляции.

Видео дня

"Прогноз по инфляции - она начнет уменьшаться, и на конец года будет составлять около 7%. ... Ситуация является стабильной и контролируемой, ... и все эти факторы дают нам возможность говорить о стабильности ситуации на валютном рынке", - отметил член совета НБУ.

Финансовая помощь Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Совет ЕС выделил 4 миллиарда евро для Украины. Средства будут направлены на первоочередные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета.

В рамках инструмента Ukraine Facility в госбюджет уже поступило 12,1 млрд евро. Ожидается, что в 2024 году бюджетная поддержка от ЕС достигнет 16 млрд евро.

Также мы информировали, что Всемирный банк впервые выделил Украине транш из фонда, который наполняется за счет российских активов. Он будет включать 1,05 миллиарда долларов кредита. Эти средства Украина получит через Трастовый фонд для Украины за счет ресурсов Международного банка реконструкции и развития.

Вас также могут заинтересовать новости: