На 2025 год программой EFF предусмотрено до 2,7 млрд долларов.

В государственный бюджет Украины поступил седьмой транш объемом около 1,1 миллиарда долларов от МВФ в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования (EFF).

В Министерстве финансов напомнили, что 20 декабря Исполнительный совет Фонда одобрил шестой пересмотр программы EFF.

"За время функционирования программы EFF Украина успешно прошла уже шесть пересмотров, что позволило привлечь около 9,8 миллиарда долларов из предусмотренных программой 15,6 миллиарда долларов. Мы продолжаем активно работать над внедрением совместно определенных реформ по программе", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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Отмечается, что следующие меры, которые Украина должна будет принять, определены в совместном Меморандуме Украины и МВФ об экономической и финансовой политике. В частности, это продолжение структурных реформ, охватывающих государственные финансы, финансовый сектор, монетарную и валютно-курсовую политику, управление, борьбу с коррупцией и энергетический сектор.

По данным Минфина, на 2025 год программой МВФ EFF предусмотрено до 2,7 миллиарда долларов по результатам четырех пересмотров.

Сотрудничество Украины и МВФ - последние новости

20 декабря стало известно, что Международный валютный фонд по результатам шестого пересмотра Механизма расширенного финансирования (EFF) предоставит Украине еще около 1,1 миллиарда долларов.

Эксперты МВФ в меморандуме обновили негативный сценарий для Украины на случай более интенсивной войны, которая продлится до середины 2026 года.

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