С начала войны средняя пенсия в Украине выросла на 14%.

На фоне полномасштабного российского вторжения за 9 месяцев 2022 года средняя пенсия в Украине выросла на 14% - до 4 539,36 грн.

Как говорится в материалах "Опендатабот", самые высокие выплаты, в среднем, получают киевляне - 6231,49 грн. На втором месте жители Донецкой области - 5 749,01 грн, на третьем - Луганской: 5 309,44 грн. Самая маленькая средняя пенсия в Тернопольской области - 3 490,32 грн.

Сейчас пенсию менее 3000 грн получают 39% пенсионеров. За неполный год количество пенсионеров, получающих такие выплаты, сократилось на 10%.

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Подавляющее большинство украинских пенсионеров - 8,2 миллиона или 77% - получают пенсию через банки. За год пенсионеров, доверивших свои выплаты банкам, стало больше на 7%, хотя все годы до того их количество росло, в среднем, на 3%.

В основном предпочтение отдают государственным банкам: "ПриватБанк" - 53%, "Ощадбанк" - 37%.

По состоянию на начало октября в Украине насчитывается 10 726 239 пенсионеров, из которых 6,5 миллионов женщин (60,8%) и 4,2 миллиона мужчин (39,2%).

По состоянию на начало октября больше всего пенсионеров проживали в Днепропетровской области - 891 тыс, в Донецкой - 751 тыс., в Киеве - 746 тыс. и в Харьковской области - 729 тыс. лиц.

За неполный 2022 год количество пенсионеров сократилось на 114 878 человек. Почти половина от общего количества сокращения - 56 563 человек -приходится на две области: Донецкую (-37 361) и Харьковскую (-19 202).

Пенсии во время войны:

С 1 июля 2022 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2600 грн, а с 1 декабря он повышен до 2684 грн.

С 1 октября в связи с повышением размера минимальной зарплаты состоялся перерасчет минимальной пенсии по возрасту для неработающих украинцев, а с 1 декабря пенсии повышены благодаря увеличению прожиточного минимума. Так, с 1 октября 2022 года минимальная зарплата в Украине выросла с 6500 до 6700 грн.

2 ноября 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, сможет ли Украина выплачивать пенсии и зарплаты в 2023 году.

С 1 декабря Пенсионный фонд Украины (ПФУ) провел перерасчет пенсий некоторым категориям граждан в связи с повышением прожиточного минимума.

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