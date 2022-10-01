С 1 октября в Украине увеличится пенсия и минимальная зарплата, а также стартует программа "Ипотека под 3%".

С 1 октября жизнь украинцев изменится в некоторых аспектах. Увеличится размер минимальной зарплаты, пенсии и налогов, а также выплаты за приют ВПЛ. Некоторые граждане с 1 октября смогут оформить ипотеку под 3% годовых по специальной программе.

Новые размеры минимальной заработной платы

С 1 октября в Украине увеличится размер минимальной зарплаты, а вместе с ней - всех связанных с "минималкой" выплат. С 1 октября минимальная заработная плата составит 6700 гривен в месяц или 40,46 гривен в час.

Вместе с ростом минимальной зарплаты изменится размер пособия по беременности, а также больничных и декретных выплат.

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При этом размер прожиточного минимума в октябре не изменится и составит по-прежнему 2600 гривен.

Новый размом налогов

С 1 октября минимальный страховой взнос по ЕСВ составит 1474 гривны для ставки единого взноса 22%. Напомним, что ФЛП на общей и упрощенной основе налогообложения освобождены от уплаты ЕСВ за себя в течение 12 месяцев после окончания военного положения.

Как изменятся пенсии

Минимальная пенсия с 1 октября составит 2680 гривен в месяц. Также с октября пенсионеры, которым исполнилось 70-75 лет, будут получать ежемесячную надбавку в размере 300 грн, если пенсия не превышает 10340 гривен.

Лицам с инвалидностью увеличат пенсии в зависимости от группы и воинского звания.

Как изменятся субсидии

С 1 октября субсидии переходят в обязанности Пенсионного фонда, что упростит оформление субсидий для ВПЛ. Гражданам, которые уже имеют субсидии, не нужно доносить никаких документов. Также с октября увеличат размер субсидии на электроэнергию для тех, кто потерял централизованное отопление.

Изменения для ВПЛ

Несколько изменений в октябре будут касаться ВПЛ. С 1 октября увеличится компенсация за приют переселенцев во время отопительного сезона - до 900 гривен за человека в месяц. Также в октябре Минсоцполитики вводит единую информационную систему социальной сферы, которая упростит получение услуг для ВПЛ.

Старт программы "Ипотека под 3%"

С 1 октября в Украине стартует программа "Доступная ипотека", с помощью которой украинцы смогут получить ипотечный кредит всего под 3% годовых на 20 лет. Воспользоваться программой смогут ученые, военные, медики и правоохранители. Подать заявку можно будет через приложение "Дія".

Новые правила дорожного движения

С 1 октября за пределами населенных пунктов водители обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар во время движения даже днем. Штрафа за не включенные фары не будет - только предупреждение.

Таможенный безвиз с Евросоюзом

С 1 октября в Украине заработает "таможенный безвиз" со странами ЕС. Это поможет уменьшить бюрократию на таможнях и упростит перевозку товаров, а также поможет предотвратить коррупцию и сэкономить время прохождения таможенного контроля.

Отопительный сезон

Отопительный сезон в Украине может начаться в октябре, если среднесуточная температура три дня подряд составит не выше +8°. Если же трехдневных заморозков в течение месяца не будет, то отопление дадут лишь в ноябре.

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