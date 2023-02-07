Закон предусматривает сокращение сроков проверок возмещения НДС и освобождение от налогообложения предоставленных государством бесплатно LED-ламп.

Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие сокращение сроков проверок возмещения НДС и освобождение от налогообложения предоставленных государством бесплатно LED-ламп.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, за принятие проекта закона в целом проголосовали 276 народных депутатов.

Соответствующие нормы были включены в законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно электронной идентификации и электронных доверительных услуг" (№6085).

Видео дня

"Рада поддержала изменения в Налоговый кодекс: о сокращении сроков проверок возмещения НДС с 60 до 30 дней; об освобождении от налогообложения предоставленных государством бесплатно LED-ламп", - написал он.

Налоги во время войны:

18 марта 2022 года правительство приняло решение о запуске беспроцентного кредитования бизнеса на время войны. На время военного положения и еще месяц после его завершения ставка по кредитам была 0%. Проценты за тех, кто хочет вести бизнес, платило государство. Планировалось, что после военного положения процентная ставка по этой программе будет не более 5%.

8 августа 2022 года НБУ отменил часть валютных ограничений для волонтеров и бизнеса.

28 января 2023 года Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде внести изменения в налоговое законодательство в части налогообложения в период действия военного положения, в частности отменить мораторий на проверки и некоторые налоговые льготы.

1 февраля 2023 года появилась информация о том, что Кабинет министров Украины готовится вернуть налогообложение граждан и бизнеса на довоенный уровень с 1 июля.

Вас также могут заинтересовать новости: