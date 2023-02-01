Отмена льгот для предпринимателей является одним из обязательств Украины перед МВФ.

Кабинет министров Украины готовится вернуть налогообложение граждан и бизнеса на довоенный уровень с 1 июля.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, первый шаг к этому решению уже осуществлен, а именно утвержден и направлен соответствующий проект закона в Верховную Раду.

"Законопроектом вносятся изменения в Налоговый кодекс и ряд законов, которыми предусмотрена с 1 июля 2023 года отмена действия отдельных норм законодательных актов, введенных на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что документ предусматривает: отмену возможности для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц быть плательщиками единого налога III группы с применением ставки в размере 2% от суммы дохода; отмена возможности для ФЛП-плательщиков единого налога І и II группы не уплачивать единый налог; восстановление проведения документальных проверок; восстановление штрафных санкций за нарушение налогового законодательства.

Налоги во время войны:

Отмена льгот для предпринимателей является одним из обязательств Украины перед МВФ по восстановлению довоенного состояния налоговой политики, которая изложена в Меморандуме об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022 года.

18 марта 2022 года правительство приняло решение о запуске беспроцентного кредитования бизнеса на время войны. На время военного положения и еще месяц после его завершения ставка по кредитам будет 0%. Проценты за тех, кто хочет вести бизнес, будет платить государство. После военного положения процентная ставка по этой программе будет не более 5%.

8 августа 2022 года НБУ отменил часть валютных ограничений для волонтеров и бизнеса.

28 января 2023 года Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде внести изменения в налоговое законодательство в части налогообложения в период действия военного положения, в частности отменить мораторий на проверки и некоторые налоговые льготы.

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