Отмечается, что это значительная сумма, даже по сравнению с другими странами Европы.

Венгрия по состоянию на 25 ноября заморозила российские активы на сумму почти 350 миллиардов форинтов, то есть 870 млн евро.

Об этом пишет венгерское издание Nepszava. Это при том, что до ноябрьской отчетности Будапешт уведомил Брюссель об аресте лишь 3000 евро.

В издании отметили, что 870 млн евро - это значительная сумма, даже по сравнению с другими странами Европы. Значительные санкционные активы были обнаружены в Венгрии, как раз тогда, когда обострилась борьба правительства Виктора Орбана за средства ЕС с Брюсселем.

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Согласно последним данным, в Италии заморожено 2,3 млрд евро, в Германии - 2,2 млрд, в Австрии - почти 1,8 млрд евро, тогда как в Болгарии это 11,3 млн, в Чехии - 10,8 млн, в Словакии - 4,9 млн евро.

Война в Украине: поддержка Венгрии

Как сообщал УНИАН, власть Венгрии смогла добиться от Евросоюза разморозки части положенных ему денег, в обмен на снятие вето с 18 млрд евро помощи для Украины. Эта страна неоднократно блокировала антироссийские санкции и поддержку Украины.

По данным СМИ, Венгрия в ходе переговоров лидеров Евросоюза по девятому пакету санкций против РФ добилась невключения к нему трех российских министров.

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