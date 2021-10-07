Решение об этом может быть принято наблюдательным советом по результатам рассмотрения его поведения этической комиссией при набсовете.

В "Укрэксимбанке" не исключают увольнения председателя правления Евгения Мецгера.

Об этом на брифинге заявила глава наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк" Оляна Гордиенко.

Она рассказала, что набсовет принял решение временно отстранить Мецгера от осуществления полномочий без сохранения заработной платы. В дальнейшем этическая комиссия рассмотрит инцидент между Мецгером и журналистами "Схем" и может рекомендовать наблюдательному совету уволить его.

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"Также теоретически он может написать заявление (об увольнении - УНИАН)", - отметила глава набсовета.

Гордиенко пообещала, что все внутренние проверки инцидента завершатся на текущей неделе. "Должны пройти надлежащие процедуры", - сказала она и добавила, что, поскольку Мецгер отстранен от должности без сохранения заработной платы и без права приходить на рабочее место в банке, то он является фактически уволенным.

Также Гордиенко заверила, что наблюдательный совет выяснит, почему вопрос журналистов о возможном финансировании банком сделок с террористами ДНР вызвал неадекватную реакцию председателя правления банка.

Нападение на журналистов в Укрэксимбанке

Как сообщал УНИАН, 4 октября во время интервью председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера журналистам "Радио Свобода" произошел инцидент: банкиру не понравился вопрос журналистов, и он приказал своим подчиненным забрать у них аппаратуру и стереть часть интервью, которая уже была записана. В результате журналисты остались без видеозаписи, к тому же их насильно в течение часа удерживали в кабинете председателя правления банка.

5 октября "Укрэксимбанк" заявил, что насилия по отношению к съемочной группе никто не совершал, а общение без записи они назвали "офрекордс-встречей" и пригрозили обратиться в правоохранительные органы за якобы нарушение журналистами банковской тайны и журналистской этики.

Позже правоохранители начали расследование в уголовном производстве по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 1 и ч. 3 ст. 171 УК Украины).

Впоследствии журналисты смогли восстановить видеозапись интервью, а Мецгера временно отстранили от осуществления полномочий.

6 октября полицейские Голосеевского отдела полиции Киева внесли в ЕРДР сведения по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 171 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) по факту нападения на журналистов.

7 октября Мецгеру вручили подозрение по двум частям статьи о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Автор: Дмитрий Хилюк