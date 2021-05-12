Курс гривни к евро укрепился до 33,50 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 13 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,63 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 33,50 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 13 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2763,18 (12 мая - 2767,44);

100 EUR - 3349,53 (12 мая - 3367,28).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,55/27,75 грн/долл., к евро – на уровне 33,30/33,70 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 12 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,67 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Богдан Слуцкий