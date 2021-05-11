Курс гривни к евро ослаб до 33,67 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 12 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,67 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 33,67 грн/евро, то есть гривня ослабла на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеНа этой неделе в Украине изменится курс доллара (прогноз)

Официальный курс валют

Нацбанк на 12 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2767,44 (11 мая - 2776,41);

100 EUR - 3367,28 (11 мая - 3349,04).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,62/27,82 грн/долл., к евро – на уровне 33,30/33,70 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 11 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,76 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцкий