По словам секретаря, выплаты должны быть справедливыми.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что дополнительные выплаты военнослужащим должны быть справедливыми и не могут быть одинаковыми для тех, кто воюет и тех, кто находится в тылу.

Об этом чиновник сказал в эфире телемарафона, комментируя письмо в Верховную Раду от руководителей Минобороны, СБУ, МВД, ГНСУ, Нацгвардии и главнокомандующего ВСУ. По словам Данилова, он поддерживает позицию, когда люди, которые не находятся на фронте, не должны получать дополнительные выплаты.

"Если люди на передовой, на фронте, они получают 100 тысяч гривень плюс. Если они на сегодня являются курсантами, находятся в Мукачево, условно, или других городах, справедливо ли, что они должны получать доплату как военнослужащие за выполнение военных вещей? Я считаю, что это несправедливо", - подчеркнул секретарь СНБО.

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Он также напомнил, что с 1 февраля всем военнослужащим повысили зарплату.

"Надо быть честными. И те люди, которые действительно воюют, они заслуживают большего, чем сегодня может позволить себе государство. Но те люди, которые находятся, условно, в глубоком тылу, дополнительно прибавлять им еще 30 тысяч? Давайте будем честными, депутаты должны понимать, что надо считать наши общие деньги. У нас не хватает ресурсов, партнеры нам помогают. Поэтому, дискуссия должна быть искренняя и правдивая, и главное - справедливая", — подытожил Данилов.

Дополнительные выплаты военные

Как сообщал УНИАН, 10 апреля парламент принял решение о возвращении военным доплаты в 30 тысяч гривень. Деньги предлагалось найти путем экономии на сокращении зарплат для государственных служащих и менеджмента государственных предприятий (до 10 минимальных зарплат).

19 апреля в Генштабе ВСУ призвали прекратить "заниматься популизмом" по вопросу доплат военнослужащим, поскольку сейчас дополнительное денежное вознаграждение начисляется в зависимости от районов боевых действий и сложности задач, которые выполняют бойцы.

Накануне, 2 мая, Верховная Рада Украины не поддержала включение в повестку дня проекта постановления, который блокирует подписание закона о возвращении военным доплат в 30 тысяч гривень.

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