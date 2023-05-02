Рассмотрение проекта постановления об отмене решения о принятии закона, которым Рада вернула военным доплаты в 30 тыс. грн, просят отложить.

Силовики попросили Верховную Раду Украины до конца мая совместно, в рабочей группе, разработать законопроект по оплате труда военных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Получили от силового блока письмо с их видением по оплате труда личного состава. Военные считают, что проголосованная недавно правка не решает вопросы, связанные с денежным вознаграждением, в частности, срочников и курсантов", - написал он.

Кроме того, по мнению военных, ее текст не учитывает особенностей прохождения службы в разных регионах и выполнения задач разной степени сложности.

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Они подчеркивают, что система оплаты труда должна быть справедливой и обеспеченной бюджетным финансированием, а не просто существовать на бумаге.

Также, отмечают они, "популизм в этом вопросе может иметь крайне негативные последствия и вызывать разочарование". "Поэтому авторы письма предлагают в дальнейшем разрабатывать нормативную базу по оплате труда защитников более дифференцированно и главное - с привлечением командования и представителей сектора нацбезопасности и обороны", - рассказал парламентарий.

Арахамия добавил, что в связи с этим они обратились в Верховную Раду с просьбой отложить рассмотрение проекта постановления № 8312-П от 11.04.2023 "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.04.2023 о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения (реестр. № 8312 от 27.12.2022)".

Вместо этого - собрать рабочую группу из представителей Верховной Рады, Кабинета министров, Генерального штаба Вооруженных сил Украины и до конца мая совместно разработать законопроект, который урегулирует вопрос оплаты труда защитников.

"Разделяем такой подход и считаем, что вопрос военных нельзя решать без участия самих военных. Поэтому будем предлагать отложить рассмотрение постановления №8312-П и призываем создать рабочую группу из представителей Верховной Рады, правительства и силового блока, чтобы наработать финальное решение относительно чувствительного для общества вопроса оплаты труда наших защитников", - написал глава фракции.

Он добавил, что это письмо подписали министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Игорь Клименко, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, командующий Национальной гвардии Юрий Лебедь и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Доплаты военным 2023 - главное

10 апреля Верховная Рада приняла решение о возвращении военным доплаты в 30 тыс. грн. Однако это решение предусматривает возврат надбавки защитникам путем экономии на сокращении зарплат для государственных служащих и менеджмента государственных предприятий (до 10 минимальных зарплат).

19 апреля в Генеральном штабе призвали прекратить "заниматься популизмом" по вопросам доплат военнослужащим. В Генштабе напомнили, что сейчас дополнительное денежное вознаграждение начисляется в зависимости от районов боевых действий и сложности задач, которые выполняют бойцы.

Выплаты в 100 тыс. грн в месяц сохранены защитникам, воюющим непосредственно на переднем крае, а 30 тыс. грн выплачивается военным, которые выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником пропорционально времени выполнения, а также тем, кто находится на боевом дежурстве и участвует в отражении воздушных нападений противника, независимо от района выполнения задания.

В то же время, если военнослужащие находятся вне зоны боевых действий, в тылу, то дополнительные боевые выплаты им не начисляются.

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