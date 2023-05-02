Речь идет о возвращении военным доплаты размером в 30 тысяч гривен, которое 10 апреля инициировал украинский парламент.

Верховная Рада Украины не поддержала включение в повестку дня проекта постановления, который блокирует подписание закона о возвращении военным доплат в 30 тысяч гривен.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Не поддержали включение в повестку дня блокирующего постановления по 8312-П (это там, где правка по выплатам военным). Только 99 депутатов проголосовали за рассмотрение сегодня", - отметил он.

Речь идет о проект Постановления об отмене решения ВР от 10 апреля о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения (реестр. № 8312 от 27.12.2022).

Как известно, пока такой "блокирующий" проект постановления не будет рассмотрен парламентом и отклонен, председатель ВР не может подписать закон, которого касается такой проект постановления, и передать его на подпись президенту.

Нардепы предложили вернуть доплаты военным

Как сообщал УНИАН, 10 апреля ВР приняла решение о возвращении военным доплаты в 30 тыс. грн. Это решение предусматривает возврат надбавки защитникам путем экономии на сокращении зарплат для государственных служащих и менеджмента государственных предприятий (до 10 минимальных зарплат).

19 апреля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины призвали прекратить "заниматься популизмом" в отношении вопросов доплат военнослужащим. В Генштабе напомнили, что сейчас дополнительное денежное вознаграждение начисляется в зависимости от районов боевых действий и сложности задач, которые выполняют бойцы.

Выплаты в 100 тыс. грн в месяц сохранены защитникам, воюющим непосредственно на передовой, а 30 тыс. грн выплачиваются военным, которые выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником пропорционально времени выполнения, а также тем, кто находится на боевом дежурстве и участвует в отражении воздушных нападений противника, независимо от района выполнения задания.

В то же время, если военнослужащие находятся вне зоны боевых действий, в тылу, то дополнительные боевые выплаты им не начисляются.

Сегодня, 2 мая, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что силовики попросили ВР отложить рассмотрение проекта постановления об отмене решения о принятии закона, которым Рада вернула военным доплаты в 30 тыс. грн, и до конца мая совместно, в рабочей группе, разработать законопроект по оплате труда военных.

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