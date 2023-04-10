Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,10 грн/долл.

Курс наличного доллара у "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего показателя - 37,60 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро также не изменился и составляет 40,85 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,10 грн/долл., евро-39,85 грн / евро.

Видео дня

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,49 грн.

Курс во время войны

21 мая 2022 года регулятор отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

В июле 2022 год в Украине был снижен официальный курс гривни.

Аналитики инвестгруппы ICU зявили, что население не спешит покупать безналичную валюту на депозиты, поскольку безналичные и наличные курсы уже максимально сблизились. В целом же за первый квартал курс гривни усилился более чем на 6%, а спред между курсами купли-продажи сузился на 15 копеек.

Спрос на валюту на розничном рынке остается высоким, но активность смещается в сторону наличности. В то же время банки уже начали пересматривать свои курсы для продажи валюты с размещением на депозит, уменьшая стоимость иностранной валюты под давлением наличного рынка, что может свидетельствовать о закреплении тренда на более крепкую гривню.

Вас также могут заинтересовать новости: