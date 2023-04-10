Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,20 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 5 копеек – до 37,85 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 10 копеек и составляет 41,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,20 грн за долл., евро – 40,25 грн за евро.

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Курс в условиях войны

В мае 2022 года в Украине отменили ограничения на установление курса. В июле Национальный банк ослабил официальный курс гривни до 36,57 грн/долл.

Директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозирует, что оживление валютного рынка будет кратковременным. Эксперт считает, что валюта может снизиться на 2-3%, до 37,3-38 грн/долл.

Аналитики инвестгруппы ICU отмечают, что наличный курс гривни увеличил укрепление с начала года до 6% и продолжает рост.

Ранее эксперты прогнозировали, что курс доллара в Украине в апреле будет колебаться в пределах 37-39 грн/долл.

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