Население не спешит покупать безналичную валюту на депозиты, поскольку безналичные и наличные курсы уже максимально сблизились.

Наличный курс гривни увеличил укрепление с начала года до 6% и продолжает рост. Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU.

"В течение прошлой недели наличный курс гривни укрепился в крупнейших розничных банках еще более чем на один процент - до 37,4-38,2 грн/долл. с сужением спреда между курсами купли-продажи еще на 6 копеек - до 80 копеек. В целом же за первый квартал курс гривни усилился более чем на 6%, а спред между курсами купли-продажи сузился на 15 копеек", - сказано в сообщении.

Аналитики отметили, что на межбанковском рынке клиенты банков (юридические лица) снова больше покупают валюты, чем продают, но дисбаланс остается небольшим и интервенции НБУ на прошлой неделе уменьшились и составили 343 млн долл.

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"Спрос на валюту на розничном рынке остается высоким, но активность смещается в сторону наличности. Население не спешит покупать безналичную валюту на депозиты, поскольку безналичные и наличные курсы уже максимально сблизились. В то же время банки уже начали пересматривать свои курсы для продажи валюты с размещением на депозит, уменьшая стоимость иностранной валюты под давлением наличного рынка, что может свидетельствовать о закреплении тренда на более крепкую гривню", - говорится в еженедельнике.

Курс доллара в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева 4 апреля укрепился на 20 копеек, до 37,80 грн/долл. Относительно евро курс гривны укрепился на 25 копеек - до 40,90 грн/евро.

Между тем, курс наличного доллара в "Приватбанке" сегодня подешевел на 30 копеек - до 37,30 грн за доллар. Курс евро подешевел на 10 копеек - до 40,55 грн/евро.

Напомним, ранее эксперты прогнозировали, что курс доллара в Украине в апреле будет колебаться в пределах 37-39 грн/долл., если не произойдет никаких исключительных событий. К падению гривни может привести обострение боевых действий, увеличение обстрелов, угроза ядерного удара.

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