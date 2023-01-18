Особую роль сыграла ситуация на энергетическом рынке - цены на газ во вторник, 17 января, достигли внутридневного минимума с сентября 2021 года.

Международный валютный фонд (МВФ) анонсировал улучшение экономического прогноза относительно событий в мировой экономике.

Ситуация станет благоприятнее уже во второй половине года, как отметила заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинах, пишет Financial Times.

В рамках своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе она намекнула, что вместо "жесткого" 2023 года Фонд ожидает улучшений для бизнеса уже во второй его половине, а также в 2024 году.

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Гопинах указала, что за последнее время в США и ЕС наблюдаются положительные экономические показатели, которые позволяют прогнозировать, что вышеупомянутые периоды обойдутся без рецессий в мировой экономике.

Благоприятно на ситуации отразились такие факторы, как: снижение коронавирусных ограничений со стороны Китая, бум американских зеленых инвестиций, а также нормализация европейской экономики после волнений, связанных с агрессией РФ против Украины.

Особую роль сыграла ситуация на энергетическом рынке - цены на газ во вторник, 17 января, достигли внутридневного минимума с сентября 2021 года. Цены упали на 85% с момента достижения пика в августе в около 3,5 тысячи долларов.

Однако по мнению главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, здесь нужно воздать должное не прогрессу Европы, хотя он, безусловно, наблюдается, а благоприятной погоде.

Гопинах также предупредила, что 2023 год все равно будет "трудным", даже несмотря на положительные ожидания. Ведь мировая инфляция все еще находится на слишком высоком уровне, поэтому центрбанки разных стран мира будут идти на повышение ставок до тех пор, пока цены не стабилизируются.

Какой будет экономика Украины в 2023 году

Согласно прогнозу ведущих экономистов страны, в 2023 году ожидается рост валового внутреннего продукта Украины на 3,25 процента при потребительской инфляции на уровне 21,5 процента и курсе национальной валюты в 41 гривну за доллар США.

В Министерстве экономики говорят, что рост ВВП в 2023 году будет относительном скромным - примерно на 3,2 процента. Прогноз основан на том сценарии, что активная фаза боевых действий закончится летом.

Также украинское правительство прогнозировало, что в 2023 году рост цен почти не замедлится: лидером по повышению ценников станут овощи.

Тем временем международные резервы Украины в декабре выросли на 1,9% и по состоянию на 1 января составили 28,5 млрд долл.

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