В частности, новая программа предусматривает меры по увеличению налоговых поступлений и оживлению внутреннего рынка заимствований.

Международный валютный фонд обнародовал тексты Письма о намерениях и Меморандума об экономической и финансовой политике в рамках новой Мониторинговой программы для Украины.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, программа предусматривает меры по увеличению налоговых поступлений и оживлению внутреннего рынка заимствований, обеспечению долгосрочной стабильности финансового сектора, сдерживанию монетарного финансирования, а также улучшению государственного управления и прозрачности государственных институтов.

"Письмо о намерениях и Меморандум об экономической и финансовой политике содержат меры, которые реализовало и планирует реализовать правительство Украины и Национальный банк Украины в течение периода действия программы в 2022–2023 годах. Их было одобрено Советом директоров Международного валютного фонда 19 декабря", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что выполнение положений Меморандума приблизит страну к запуску новой полноценной программы сотрудничества с МВФ в 2023 году.

Меморандум предусматривает отмену моратория на налоговые проверки и отказ от упрощенной системы налогообложения с 1 июля 2023 года.

"Мы решительно настроены на определение дополнительных источников поступлений. При технической помощи МВФ мы будем работать над разработкой интегрированной дорожной карты мер налоговой политики и администрирования налогов для скорейшего восстановления довоенного положения налогового администрирования и политики", - сказано в документе.

Отмечается, что это будет включать представление трех законопроектов в парламент: качательно отмены моратория на проведение налоговых проверок, а также отмены специальных положений, позволяющих налогоплательщикам использовать упрощенную систему налогообложения, а именно ставку единого налога в размере 2%, а также восстановление довоенного режима для этих налогоплательщиков.

Третий законопроект предусматривает обеспечение эффективного и полноценного применения регистраторов расчетных операций (РРО) в учреждениях розничной торговли, включая восстановление ответственности за нарушение этих требований. Указанные положения должны вступить в силу с 1 июля 2023 года.

Принятие этих законопроектов является структурным маяком со сроком исполнения в конце января 2023 года.

"Ориентировочный прирост поступлений в 2023 году от отмены изменений упрощенного режима налогообложения оценивается примерно на уровне 0,13% ВВП в 2023 году. Мы также продолжаем работать над более широким дизайном налоговой политики и мерами для построения современной системы администрирования доходов (в частности, включая ограничение возможности уклонения от налогообложения НДФЛ через использование упрощенного режима налогообложения налогоплательщиками III группы), что поможет нам достичь целей фискальной политики в послевоенный период", - говорится в документе.

Война в Украине и помощь МВФ:

После начала полномасштабного вторжения РФ МВФ предоставил Украине экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности в расходах и смягчить последствия войны.

Ранее в Нацбанке заявляли, что Украина рассчитывает в ноябре начать программу с МВФ и получить по ней около 20 миллиардов долларов.

В начале октября 2022 года исполнительный совет Международного валютного фонда поддержал выделение Украине около 1,3 млрд долларов.

13 октября 2022 года экстренное финансирование от МВФ в размере $1,3 миллиарда поступило в Украину.

17 октября МВФ начал работу над новой программой с Украиной. Ранее бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко заявлял, что Украина рассчитывает в ноябре начать программу с МВФ и получить по ней около 20 млрд долларов.

21 октября миссия МВФ по итогам работы 17-20 октября в Вене с представителями Украины сообщила о завершении продуктивной дискуссии и продолжении в ближайшие недели работы над обсуждением новой программы.

22 октября 2022 года в МВФ рекомендовали Украине не снижать налоги.

22 ноября 2022 года в МВФ озвучили прогноз по стабилизации украинской экономики.

23 ноября Украина и МВФ достигли договоренности о мониторинговой программе с привлечением Совета директоров фонда.

19 декабря Совет исполнительных директоров МВФ обсудил принятую руководством МВФ мониторинговую программу с привлечением Совета фонда (Program Monitoring with Board Involvement, PMB) для Украины.

20 декабря 2022 года МВФ одобрил новую четырехмесячную программу для Украины.

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