Сильное влияние на экономику окажет отсутствие электричества.

Украинское правительство прогнозировало, что в 2023 году рост цен почти не замедлится, а инфляция достигнет 28%. Серьезно влияние на экономику окажут постоянные отключения света.

Ожидается, что лидером по росту цен станут овощи, что вполне объяснимо, ведь прошлогодний урожай заканчивается весной, а новый обойдется дороже из-за использования генераторов для парников.

Отмечается, что подорожание не будет бесконечным, потому что существует потолок покупательной способности, а также окажет влияние стоимость импорта и курс валюты. Кроме того, на росту цен поспособствовала и уничтожена РФ агропромышленная инфраструктура Украина.

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Несмотря на это эксперты считают, что яйца весной подешевеют. В то же время курятина, мясо и сало может прибавить еще около 30% к нынешней цене. Что касается рыбы, то за прошедший год она уже подорожала на 40%.

Государственный бюджет-2023 - что известно

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что дефицит бюджета в 2023 году составит более 20% ВВП, а покрывать его планируют за счет помощи партнеров. При этом прогнозный уровень инфляции сократили до 28%, а вот ВВП ожидается на уровне 3,2%.

3 ноября Верховная Рада принял во втором чтении госбюджет на 2023 год. В котором указано, что финансирование общего фонда планируется за счет государственных заимствований в сумме 1 516 873,9 миллиона гривень, в том числе внешних - 1 426 149 миллиона гривень и внутренних – 90 724,9 миллиона гривень.

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