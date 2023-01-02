Украинское правительство прогнозировало, что в 2023 году рост цен почти не замедлится, а инфляция достигнет 28%. Серьезно влияние на экономику окажут постоянные отключения света.
Ожидается, что лидером по росту цен станут овощи, что вполне объяснимо, ведь прошлогодний урожай заканчивается весной, а новый обойдется дороже из-за использования генераторов для парников.
Отмечается, что подорожание не будет бесконечным, потому что существует потолок покупательной способности, а также окажет влияние стоимость импорта и курс валюты. Кроме того, на росту цен поспособствовала и уничтожена РФ агропромышленная инфраструктура Украина.
Несмотря на это эксперты считают, что яйца весной подешевеют. В то же время курятина, мясо и сало может прибавить еще около 30% к нынешней цене. Что касается рыбы, то за прошедший год она уже подорожала на 40%.
Государственный бюджет-2023 - что известно
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что дефицит бюджета в 2023 году составит более 20% ВВП, а покрывать его планируют за счет помощи партнеров. При этом прогнозный уровень инфляции сократили до 28%, а вот ВВП ожидается на уровне 3,2%.
3 ноября Верховная Рада принял во втором чтении госбюджет на 2023 год. В котором указано, что финансирование общего фонда планируется за счет государственных заимствований в сумме 1 516 873,9 миллиона гривень, в том числе внешних - 1 426 149 миллиона гривень и внутренних – 90 724,9 миллиона гривень.