На временно оккупированных территориях органы соцзащиты не работают, соответственно, не могут начислить пособия, льготы и субсидии.

Гражданам, находящимся на оккупированных территориях, начисляют все положенные соцвыплаты в полном объеме.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН министр социальной политики Марина Лазебная.

"Людям, которые оказались во временной оккупации, мы продолжаем начислять и финансировать все причитающиеся им социальные пособия, льготы, субсидии в полном объеме. Это было не простой задачей. На временно оккупированных территориях органы соцзащиты не работают, соответственно, не могут начислить пособия, льготы и субсидии. Поэтому мы это взяли на себя и проводим начисления и выплаты людям из этих регионов централизованно. Далее перечисляем средства "Ощадбанку", который стал операционным центром, а он – людям", - подчеркнула Лазебная.

По словам министра, если человек получал помощь на карточку, то для него ничего не меняется.

""Ощадбанк" перечисляет средства на счет в уполномоченном банке. Если человек получал помощь через "Укрпошту" наличными, то он сможет получить ее так же как наличными денежный перевод в любом отделении "Ощадбанка" с паспортом и индивидуальным налоговым номером", - подчеркнула министр.

Лазебная также отметила, что был вопрос, как выплатить пенсии людям с временно оккупированных территорий.

"Также был вопрос, как выплатить пенсии людям с временно оккупированных территорий. С начислением вопросов не было, ведь все пенсии, в отличие от социальных пособий, начисляются централизованно, это мы еще успели сделать до введения военного положения. С выплатой пенсий на банковские карты тоже вопросов не было. Но надо было обеспечить выплаты пенсионерам, которые получали их наличными через "Укрпошту" в регионах, где "Укрпошта" не имеет возможности работать. Для них мы внедрили механизм похожий на механизм выплаты соцпособий в условиях военного положения", - сказала Лазебная.

Выплаты во время войны:

Правительство будет выплачивать переселенцам, которые покинули места активных боевых действий, ежемесячно по 2 тыс. грн, а по 3 тыс. грн будут выплачены на каждого ребенка, который вынужденно переехал в более безопасные места.

По состоянию на 20 апреля 2022 года в Украине было официально зарегистрировано 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц.

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