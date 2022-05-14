В течение военного положения было профинансировано 100 процентов выплат субсидий.

После полномасштабного военного вторжения России на территории независимой Украины было автоматически продлены социальные выплаты населению.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН министр социальной политики Марина Лазебная.

"Мы автоматически без обращения человека продлили на время действия военного положения финансирование всех ранее назначенных социальных пособий, субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и упростили назначение для новых получателей. Более 6 миллионов человек охвачены тем или иным видом социальной помощи", - подчеркнула Лазебная.

Министр также отметила, что в течение военного положения было профинансировано 100 процентов выплат субсидий.

"В течение военного положения мы профинансировали 100 процентов выплат субсидий, льгот, социальных пособий и пенсий. Даже в регионах, где из-за боевых действий или оккупации не работают органы социальной защиты", - отметила министр.

По словам Лазебной все выплаты осуществляются централизованно благодаря внедрению Единой информационной системы социальной сферы.

"Для людей из таких регионов мы осуществляем начисления централизованно в условиях военного положения. Мы смогли это сделать благодаря тому, что еще в прошлом году начали внедрение Единой информационной системы социальной сферы. Это позволило сейчас обеспечить выплаты более чем 1 миллиону человек с наиболее пострадавших территорий", - отметила Лазебная.

Выплаты во время войны:

Правительство будет выплачивать переселенцам, которые оставили места активных боевых действий, ежемесячно по 2 тыс. грн, а за 3 тыс. грн будут выплачены на каждого ребенка, который вынужденно перехал в более безопасное место.

По состоянию на 20 апреля 2022 года в Украине было официально зарегистрировано 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц.

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