Народные умельцы обучали бежавших от войны ребятишек традиционному украинскому способу украшения пасхальных яиц.

Накануне Пасхи во Львове 19 апреля 2022 года провели мастер-класс "Писанкарство в бомбоубежище для детей переселенцев".

В рамках мероприятия народные умельцы обучали бежавших от войны ребятишек традиционному украинскому способу украшения пасхальных яиц.

Фотокорреспондент УНИАН присутствовал на уроке.

Отметим, украинская писанка – это пасхальное яйцо, декорированное традиционными символами, которые пишутся с помощью воска и красителей. На территории Украины писанки были найдены еще в погребениях скифов, в Восточном Крыму (IV в. до н. э.), а самые ранние найденные писанки на территории Киевской Руси датируются XI-XIII веками.

Как сообщал УНИАН, в этом году впервые в истории независимой Украины Пасху по всей территории страны будут отмечать в условиях войны. Поскольку власти опасаются провокаций со стороны российских оккупантов, правоохранители рекомендуют украинцам воздержаться от массового посещения пасхальных служб в церквях и кладбищ.

Вместо этого советуют во время пасхальных праздников слушать богослужения он-лайн – из-за угрозы ракетных ударов российских оккупантов по храмам. Уже известно, что пасхальные богослужения ПЦУ и УГКЦ в ночь с 23 на 24 февраля покажут в прямом эфире.