Международные партнеры также оказывают помощь для восстановления в натуральном виде.

Даже при наличии средств на восстановление Украины от международных партнеров строительство не начнется сразу из-за сложных процессов проектирования.

Как рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью Forbes, в бюджете уже имеются 3,3 млрд долл. на восстановление, остается привлечь 10,8 млрд долл., которые в Минфине рассчитывают получить от партнеров.

"Но здесь я хотел бы отметить, что даже если эти средства, условно, завтра появятся и мы не сможем их быстро использовать, меня спросят как министра финансов, почему у нас деньги лежат на счетах и не двигаются. Эти средства не дают на какие-либо цели. Под каждым из пяти определенных приоритетов на восстановление должны быть четкие проекты", - сказал Марченко.

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Он пояснил, что цикл проектов достаточно сложный и длительный и включает предпроектные работы, техническое задание и технико-экономическое обоснование (ТЭО). По словам министра, только закупки ТЭО могут занимать до 60 дней, сама подготовка обоснования – до полугода, далее – проектирование.

"Поэтому не стоит формировать ожидания, что нам дают деньги и мы тут сразу строим. Так не бывает. По новым проектам начиная от идеи до сдачи объекта может пройти 44 месяца. Если упрощенная процедура - это 30 месяцев. Если капитальный ремонт - до двух лет. Текущий ремонт - в пределах года. Поэтому я бы сфокусировался сейчас на подготовке технико-экономических обоснований проектов, чтобы потом под них искать конкретных доноров, которые готовы будут это профинансировать. Максимум, что можем быстро построить, - это инфраструктура", - сказал Марченко.

Также он рассказал, что партнеры оказывают помощь в натуральном виде - это, условно, генераторы или трансформаторы для сектора энергетики. Для восстановления это может быть техника, материалы, оборудование. Похожий принцип действует, когда правительство США закупает и передает военную помощь.

"То же самое делает и правительство Японии. По другим странам, если средства будут идти через механизмы, созданные Всемирным банком, это должны быть проекты. Уже определены три ключевых направления. Repower, Relink, Hope и Heal: энергетика, транспортная логистика, здравоохранение и реабилитация", - добавил глава Минфина.

Восстановление Украины после войны

Как сообщал УНИАН, 20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на реализацию Fast Recovery Plan Украине нужно 3,5 млрд евро в 2022 году и около 14 млрд евро в 2023 году.

В январе этого года Правительство образовало Государственное агентство восстановления развития инфраструктуры Украины, которое будет координировать проекты по восстановлению государства.

25 апреля международная экспертная группа Ермака-Макфола предлагает странам ввести для граждан России "сбор на восстановление" Украины при оформлении туристических виз.

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