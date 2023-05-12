Один из обсуждаемых подходов заключался в том, чтобы нацелиться на доход, полученный от этих активов, как средство обойти некоторые юридические препятствия.

Страны "Большой семерки" обсуждают пути передачи Украине российских активов, конфискованных после развязанной Россией войны, с юридическими сложностями и внутренними ограничениями, которые усложняют этот процесс.

Об этом пишет Japan Times со ссылкой на источник, знакомый с дискуссией, которая проходила в пятницу во время встречи министров финансов G7 в Японии. Один из обсуждаемых подходов заключался в том, чтобы нацелиться на доход, полученный от этих активов, как средство обойти некоторые юридические препятствия.

Отмечается, что Россия была одной из ключевых тем встреч G7. В четверг министр финансов США Джанет Йеллен рассказала о недавно введенном G7 ограничении цены на экспорт российской нефти, тогда как министры иностранных дел "Группы Семи" в заявлении в прошлом месяце отметили, что они "остаются преданными усилению, полной координации и обеспечению санкций против России".

Видео дня

Встреча министров финансов и руководителей центральных банков "Большой семерки" завершается в субботу, но ожидается, что санкции против России станут ключевой темой обсуждения во время саммита лидеров стран G7 в Хиросиме на следующей неделе.

Financial Times сообщила в четверг, что G7 согласится "заморозить" суверенные активы России "в соответствии с нашими правовыми системами" и гарантирует, что "Россия заплатит за нанесенный ею ущерб".

Заморозка российских активов - что известно

После призывов президента Джо Байдена США стремятся облегчить передачу Украине конфискованных активов российских олигархов. В декабре конгресс принял закон, который позволяет передавать Киеву через Государственный департамент некоторые активы, арестованные Министерством юстиции. В апреле Министерство юстиции настаивало на расширении критериев, в частности в отношении средств, конфискованных за нарушение экспортного контроля.

Ранее США отдельно заявили, что они впервые санкционировали передачу конфискованных российских активов Украине. "Хотя это первая передача Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины... она не будет последней", - заявил в среду генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

В декабре Канада начала процесс передачи денег компании, которая попала под санкции, а в феврале Европейский Союз заявил, что "усилит работу по использованию замороженных активов России для поддержки восстановления Украины".

Совместная целевая группа REPO, состоящая из министров финансов, юстиции, торговли и внутренних дел, а также комиссаров ЕС, сейчас заморозила или заблокировала российские активы, в частности финансовые счета и экономические ресурсы, на сумму более 58 миллиардов долларов США.

Согласно совместной оценке, обнародованной в марте Украиной, Всемирным банком, ЕС и ООН, реконструкция и восстановление Украины оценивается в 411 миллиардов долларов. Ожидается, что затраты на реконструкцию охватят более 10 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: