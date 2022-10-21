Глава государства отметил, что визит главы ЕБРР является важным сигналом поддержки Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо и сообщил о необходимости срочного привлечения финансовых ресурсов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства отметил, что визит главы ЕБРР является важным сигналом поддержки Украины.

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"Наше сотрудничество актуально как никогда, поскольку сейчас из-за большого количества разрушений вследствие ракетных ударов и атак дронов –камикадзе нужно работать над быстрым восстановлением нашей страны", - сказал он.

Президент Украины также поблагодарил за решение ЕБРР прекратить сотрудничество с Российской Федерацией и Беларусью.

Зеленский отметил важность проведения большого количества конференций и встреч, посвященных вопросам восстановления нашей страны, в частности Международной экспертной конференции по вопросам восстановления Украины 25 октября в Берлине.

В то же время он обратил внимание на то, что параллельно с обсуждением послевоенного восстановления нашей страны важно уже сегодня работать над быстрым восстановлением (Fast Recovery Plan), что также требует срочного привлечения финансовых ресурсов. Прежде всего это касается энергетической, инфраструктурной, образовательной сферы, а также восстановления жилья украинцев.

Глава государства поблагодарил за решение ЕБРР относительно финансовой поддержки НЭК "Укрэнерго".

Также Зеленский проинформировал Одиль Рено-Бассо о рисках для Украины в энергетической сфере из-за террористических обстрелов со стороны РФ. Обсуждались возможности дополнительного кредитования для нужд этой отрасли.

Со своей стороны президент ЕБРР выразила солидарность с Украиной и отметила, что наше государство демонстрирует чрезвычайную стойкость. Одиль Рено-Бассо подчеркнула, что финансовая институция, которую она возглавляет, будет делать все возможное для поддержки Украины.

Война в Украине:

10 мая 2022 года ЕБРР ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2022 году.

8 июля 2022 года президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо заявила о том, что ЕБРР планирует до конца года инвестировать в Украину не менее миллиарда евро.

28 сентября ЕБРР ухудшил прогноз относительно Украины.

20 октября 2022 года Зеленский заявил, что на реализацию Fast Recovery Plan Украине требуется 3,5 млрд евро в этом году и около 14 млрд евро в следующем году.

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