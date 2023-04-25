Международная экспертная группа Ермака-Макфола представила новый план действий по ужесточению санкций против России.

Международная экспертная группа Ермака-Макфола предлагает странам ввести для граждан России "сбор на восстановление" Украины при оформлении туристических виз.

"Что касается всех граждан России, то некоторые европейские страны, в частности Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия, уже ввели запрет на въезд по туристическим визам. Другие страны должны рассмотреть возможность сделать то же самое. Другой вариант - добавить "сбор на восстановление Украины" ко всем визам, которые выдаются гражданам России, путешествующим в Европу и другие страны санкционной коалиции. Тогда россияне смогут выбирать: оплатить дополнительный сбор и поехать в Рим или не платить его и поехать в отпуск в Минск", - речь идет в документе "Плане действий 2.0. Ужесточение санкций против Российской Федерации" от 24 апреля содержится пункт: "Изменения в туристические визы для граждан России".

В сообщении на сайте главы государства со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака отмечается, что Украина продолжает коммуникацию с государствами-партнерами, в частности со странами Глобального Юга, по усилению санкционного режима в отношении России.

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По словам Ермака, лидеры этих стран хорошо понимают ситуацию в Украине, поэтому ожидания относительно их решимости довольно большие. Он отмечает, что новый план должен быть как можно скорее донесен до мировых лидеров и соответствующих организаций, которые занимаются вопросом наложения санкций. Украина ожидает внесения в следующие санкционные пакеты российских пропагандистов, которые поддерживают агрессию против Украины.

Также Ермак отметил важность введения санкций в отношении российских спортсменов, которых страна-агрессор использует как инструмент для пропаганды своей войны.

Посол Майкл Макфол подчеркнул, что несмотря на значительный объем проделанной работы в контексте санкционной борьбы достаточно много наработок еще необходимо реализовать. Именно на этих направлениях сосредоточили внимание эксперты в процессе подготовки обновленного плана. Предложенные в документе направления санкционного давления очень конкретные. Речь идет о самых болезненных точках российской экономики, на которые следует надавить, чтобы снизить потенциал России к военным действиям. В частности, Макфол акцентировал важность дальнейшего введения санкции в отношении энергетического комплекса РФ и оборонной промышленности, ограничения использования финансовых инструментов, вопросы конфискации активов Центробанка России и их дальнейшей передачи Украине, а также другие сферы, отраженные в плане действий.

Ермак подчеркнул, что план действий по ужесточению санкций против России, который международная экспертная группа представила в прошлом году, стал основой для введения важных санкций.

"Документы нашей группы сегодня лежат на столах всех мировых лидеров и всех, кто занимается санкциями. Я горд тем, что сегодня наработки нашей группы положены в основу более чем 70% санкций, которые реализовались и реализуются США, ЕС, Великобританией и другими странами", – сказал он.

Визы для граждан РФ - что известно

В 2022 году Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды остановили прием от граждан РФ документы на оформление туристических виз.

12 сентября 2022 года вступило в силу решение Совета ЕС о прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. В связи с этим визовый сбор для россиян увеличился с 35 евро до 80 евро, а также увеличился срок оформления документов. В свою очередь страны Балтии и Польша с 19 сентября закрыли въезд российским туристам.

17 октября стало известно, что власти Германии ужесточили визовые ограничения для граждан РФ. Им надо предоставить выписку из банка, работающего в Евросоюзе в качестве финансовой гарантии.

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