По оценкам ведомства, потери составляют 0,04 - 0,06 процентных пункта в расчете за год.

В Минэкономики заявили, что внедрение карантина выходного дня в ноябре не будет иметь существенного влияния на экономические итоги 2020 года - по оценкам ведомства, потери составляют 0,04 - 0,06 п.п. в расчете за год.

Об этом говорится в обзоре департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

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"Учитывая структурные особенности коронакризиса, основной удар пришелся на малые и средние предприятия (МСП), не задев при этом финансовую систему, что позволило избежать финансовой дестабилизации и продолжать бесперебойную деятельность банковской сферы", - говорится в обзоре.

"Учитывая, что доля МСП, деятельность которых попадает под действие запрета и жестких ограничений в общем объеме добавленной стоимости по затратам производства, незначительна и составляет всего 6,2% (в 2019 году), а также приспособленность отдельных видов экономической деятельности к новым условиям ведения бизнеса (онлайн продажи, работа на доставку, zoom конференции и переговоры и т.п.) по итогам года падение ВВП ожидается в пределах прогнозируемых тенденций - 4,8% -5,0% (г/г)", - добавили в Минэкономики.

Отмечается, что отдельным негативным фактором влияния до конца года является нисходящая динамика в сельском хозяйстве.

Карантин в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября. Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

2 декабря 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабмин не будет продлевать карантин выходного дня.

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Автор: УНИАН