Проектом предлагалось рекомендовать правительству пересмотреть ограничения по работе предпринимателей сферы питания и бытового обслуживания, а также деятельности учреждений культуры, спортивных залов и тому подобное.

Верховная Рада не поддержала проект постановления о рекомендации правительству смягчить карантинные ограничения, введенные в выходные дни.

Как передает корреспондент УНИАН, за постановление «О решении Кабинета министров Украины от 11 ноября № 1100 об усилении противоэпидемических мер» (№ 4381) проголосовали лишь 149 народных депутатов.

Для результативного решения необходимо, чтобы "за" проголосовали минимум 226 депутатов.

Из фракции "Слуга народа" проголосовали лишь 34 нардепа.

Авторами проекта постановления является заместитель председателя ВР Елена Кондратюк, а также председатели или заместители председателей всех фракций парламента.

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Проектом предлагалось рекомендовать правительству в течение трех календарных дней со дня вступления в силу постановления пересмотреть ограничительные меры, установленные постановлением Кабинета министров «Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мер на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» от 22 июля № 641.

В проекте постановления ВР № 4381 отмечалось, что должны быть изменения в правительственном постановлении «с целью смягчения ограничений по запрету в выходные дни» о работе: сферы общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.); торгово-развлекательных центров; сферы торгового и бытового обслуживания населения; деятельности учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий; спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Карантин выходного дня: что известно

11 ноября Кабинет министров принял решение о введении с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В выходные дни к ограничениям, предусмотренным в будни, добавляется запрет на работу кафе и ресторанов (за исключением услуги «с собой»), работу ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и др.

Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, ветеринарным аптекам, медицинским учреждениям, АЗС.

В ВР зарегистрирован проект постановления о рекомендации правительству отменить карантин выходного дня.

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Автор: Надя Пришляк