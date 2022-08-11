Также эксперт посоветовал вкладывать деньги в недвижимость или в земельные участки.

Чтобы деньги не обесценивались, лучше всего их хранить в равных частях в гривнях, долларах и евро.

Такое совет дал экономический эксперт Андрей Новак, передают "Факты".

"Сбережения в гривнях – обеспечат более высокий банковский процент, в долларах и евро – ниже процент, но будете защищены от любых курсовых колебаний, ревальвации или девальвации. То есть вы симметрично выиграете в гривнях, долларах или евро, а сбережения будут максимально защищены", – отметил он.

Также эксперт посоветовал вкладывать деньги в недвижимость или в земельные участки, если есть большие сбережения:

"По завершении войны, безусловно, нашей победой, все активы в Украине будут довольно быстро расти в цене. То есть в любом случае не проигрываете, конечно, при наличии такой возможности. Для приобретения недвижимости нужны большие суммы, а для земельного участка в 5- 6 соток – меньше".

Ранее сообщалось, что СМИ узнали, до какой отметки может вырасти курс доллара в ближайшие годы. по прогнозам чиновников, в 2023 году цены вырастут на 20,7%, а в 2024 - еще на 9,4%.

Падение ВВП в 2022 году, предположительно, составит 33,4%, а восстановление начнется уже со следующего года - его прогнозируют на уровне 5,5%. В 2024 году - 4,9%.

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