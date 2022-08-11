Продолжат расти и цены.

В конце текущего года курс доллара в Украине может вырасти до 43 гривен.

Как пишет "Обозреватель", такой прогноз закладывают Нацбанк и правительство.

По данным издания, в 2023 году доллар в среднем может стоить 45,2 гривны, а в конце следующего года вырастет до 46,2 гривен. На 2024 год закладывают показатель в 46,1.

Продолжат расти и цены - только в нынешнем году на 31%, пишет СМИ.

"Рекордная инфляция произойдет в первую очередь за счет подорожания продуктов (овощи, фрукты, крупы). Это очень плохая новость: за гранью нищеты окажется абсолютное большинство пенсионеров. Плохая же новость заключается в том, что в следующем году ситуация не изменится к лучшему", - сказано в сообщении.

Как отмечается, по прогнозам чиновников, в 2023 году цены вырастут на 20,7%, а в 2024 - еще на 9,4%.

"За следующие три года кумулятивный уровень роста цен составит 61,1%. Это приведет к массовой бедности, в первую очередь пострадают пенсионеры. И дело не только в том, что покупательская способность выплат обрушится, они также в условиях кризиса на рынке труда не смогут найти работу", - пишет СМИ.

Падение ВВП в 2022 году, предположительно, составит 33,4%, а восстановление начнется уже со следующего года - его прогнозируют на уровне 5,5%. В 2024 году - 4,9%.

По данным СМИ, данный прогноз не публикуется официально, чтобы не создавать панические настроения в обществе.

Как сообщал УНИАН, по прогнозу эксперта, в августе удастся удержать курс доллара на уровне 40 гривен.