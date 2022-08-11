Наличный доллар у "Приватбанка" остался на уровне 39,10 грн/долл.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" к национальной валюте сегодня, 11 августа, остался на уровне предыдущего показателя - 39,10 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро относительно гривны также не изменился и составляет 40,05 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,80 грн за долл., евро - 39,50 грн за евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,30 грн, евро - 38,60 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% до 36,57 грн/долл.