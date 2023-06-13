В мае в госбюджет перечислили 34,3 млрд грн таможенных и других платежей.

Из-за стабильности официального курса гривны к доллару Государственная таможенная служба недополучает таможенные платежи, так как заложенный в Государственном бюджете курс на 2023 год выше официального на 13%.

"Имеют место ряд объективных факторов, негативно влияющих на уровень поступлений таможенных платежей. В частности, традиционным для 2023 года стал "стабильный" официальный курс доллара США на уровне 36,57 грн/долл., в то время как "бюджетный" на 13% выше – расчетные недопоступления налогов в отчетном периоде составили 5,28 млрд гривен", - говорится в сообщении Гостаможслужбы.

Также в Гостаможслужбе отметили, что, кроме этого, снижение еще в 2022 году уровня налогообложения импорта горючего привело к уменьшению поступлений в мае на 5,34 млрд гривен.

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При этом в мае 2023 года таможенные органы перечислили в государственный бюджет 34,3 млрд грн таможенных и других платежей при запланированных 34,2 млрд грн.

Работы таможни - последние новости

Как сообщал УНИАН, по словам министра финансов Сергея Марченко, государственный бюджет Украина получает 30% таможенных и 70% налоговых поступлений от довоенного уровня.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, согласно отчету парламентской временной следственной комиссии по вопросам экономической безопасности, оценивавшей работу таможни в 2021-2022 годах, в 2021 году 220 украинских таможенников не сдали тест на благонадежность, однако остались работать в Государственной таможенной службе.

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