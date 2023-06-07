При этом средний возраст украинских таможенников составляет более 45 лет.

В 2021 году 220 украинских таможенников не сдали тест на благонадежность, однако остались работать в Государственной таможенной службе.

Об этом говорится в сообщении народного депутата Ярослава Железняка, который поделился отчетом парламентской временной следственной комиссии по вопросам экономической безопасности, оценивавшей работу таможни в 2021-2022 годах.

Также депутаты указали на ненадлежащий уровень зарплат в службе, ведь до налогообложения у вновь принятого работника таможни она в среднем составляет 12 тысяч 653,76 гривны.

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"Уровень зарплаты значительно ниже, чем в смежных службах и специальностях (декларанты, пограничники, Бюро экономической безопасности, СБУ), что усиливает коррупционные риски", - говорится в отчете ВСК.

Еще одной проблемой таможни указывают медленное обновление штата, ведь средний возраст украинских таможенников составляет более 45 лет. "Самой молодой" является Черкасская таможня (41 год), а в Полтавской этот показатель составляет 52 года. Также Возраст 37% работников таможни превышает 50 лет.

Инциденты с таможенниками

Как сообщал УНИАН, в 2022 году Государственное бюро расследований разоблачило на таможне преступления, которые нанесли государству ущерб на почти 400 млн грн.

Всего в прошлом году работники ГБР расследовали 576 уголовных производств по преступлениям в таможенной сфере, по результатам чего было сообщено о подозрении 156 лицам, а в отношении 119 человек в суд было направлено 110 обвинительных актов, сообщается на сайте ГБР.

В начале февраля Кабмин уволил руководящий состав таможни - исполняющего обязанности председателя ГМС Вячеслава Демченко и двух его заместителей.

В апреле этого года в Одесской области правоохранители задержали таможенника, который требовал 3%-ные "откаты" за ввоз в Украину незадекларированной наличности.

В конце марта, была задержана глава Житомирской таможни, начальник отдела, а также таможенный брокер. По данным следствия, они систематически получали неправомерную выгоду за беспрепятственное оформление товаров, которые завозятся на таможенную территорию Украины.

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