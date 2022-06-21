Госбюджет Украины сейчас скорректирован в соответствии с военным положением и сокращен до защищенных расходов.

Государственный бюджет Украины получает 30% таможенных и 70% налоговых поступлений от довоенного уровня.

Как сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации, об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в разговоре во время встречи с компаниями ассоциации.

"Госбюджет Украины сейчас скорректирован в соответствии с военным положением и сокращен до защищенных расходов. Сейчас расходы являются относительно стабильными - прежде всего, на сферу безопасности и обороны, социальную защиту, образование и медицину", - говорится в сообщении.

По словам Марченко, доходы госбюджета пока колеблются. По состоянию на сегодня таможня обеспечивает около 30% от довоенных поступлений – в мае это были 9,5 млрд грн, в апреле – 8 млрд грн и 7 млрд грн в марте. По таможне был проведен ряд послаблений, в частности, отмена НДС и ввозной пошлины.

Отмечается, что ситуация в налоговой сфере несколько лучше, сейчас Государственная налоговая служба обеспечивает около 70% от довоенных поступлений.

"Покрываются расходы государства сейчас, прежде всего, за счет налоговых платежей, которые, к тому же, является единственно возможным источником финансирования военных нужд, а также за средства международных партнеров, которые направляются на социально-гуманитарные нужды и военные облигации", - говорится в сообщении.

В бюджетном процессе Минфин рассматривает базовый сценарий продолжительности войны до конца года, в то же время сейчас группа экспертов работает над моделированием различных макроэкономических сценариев на 2023 год. По оценкам Минфина, в этом году стоит ожидать сокращения экономики до 30%. Впрочем, немало будет зависеть от дальнейшего развертывания военных действий, деблокады морских портов и т.д.

Инфляция в Украине ускорилась уже до 18%. Но, по убеждению министра, инфляция до 20% является допустимым показателем в реалиях разрывов цепей снабжения, критического отсутствия некоторых товаров и проблем с топливом, запустивших цепной рост цен.

Как сообщал УНИАН, уровень инфляции в Украине после радикального повышения Национальным банком учетной ставки может уменьшиться до 10-15%.