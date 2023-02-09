Происходит это в то время, как глава налогового комитета Даниил Гетманцев отчитывается о рекордных "урожаях" в бюджет за счет роста налоговых поступлений.

По неофициальным подсчетам бизнес-ассоциаций под своеобразные санкции налоговой попали чуть ли не половина предприятий Украины. Налоговые накладные блокируются без понятных для бизнеса причин, а НДС по ним не возвращается.

Истории с предпринимателями, у которых блокируются налоговые накладные, что мешает им вести полноценно деятельность, становятся всё более типичными для Украины, а ноги у них растут из 2019-го года, когда появилось постановление кабмина 1165, после того, как главой комитета таможенной и налоговой политики стал Даниил Гетманцев - именно тогда расширился перечень для блокировки налоговых накладных: с очень с расширенной и обтекаемой формулировкой.

Явление стало массовым в сентябре прошлого года. Электронную систему единого реестра налоговых накладных перевели на сокращенный режим работы. Вместо круглосуточного - с 08.00 до 18.00. Задержка даже на минуту - проблемы.

"Самые массовые блокировки начались в октябре 22 года. Тоже когда уже аграрии собрали свой урожай, по факту, его нужно сбывать. Сбывают на территории Украины, потому что с логистикой проще, происходит блокировка, и наши клиенты вместо того, чтобы заниматься бизнесом и платить налоги, вынуждены доказывать налоговой, что операция была легальна. Это занимает от месяца до года", - говорит директор бухгалтерской компании Ирина Браткевич.

В налоговой объясняют, что таким образом они борются с налоговыми скрутками, формой воровства из государственного бюджета . Гетманцев, автор радикальной идеи блокировки налоговых накладных, в своем телеграм-канале поздравил всех бизнесменов с успехами реформы, но на практике ситуация несколько иная, говорится в сюжете. Презумпция невиновности отменена - под санкции попадают все.

Экономист Илья Несходовский называет впечатляющие цифры:

"Под блокировку налоговых накладных по разным оценкам попали от трети до половины бизнеса. А это значит, что порядочных бизнесменов облагают налогом дважды. То есть деньги из оборота компании будут заморожены на счетах налоговой. Особенно сложно малому и мелкому бизнесу. Вместо того, чтобы платить зарплату своим работникам, ты вынужден переплачивать НДС, потому что тебе заблокировали налоговую накладную"

Однако существует и еще одна проблема - теоретически деньги бизнес может разблокировать, но сначала ему надо доказать налоговой, что он не "скрутчик", а реальный бизнесмен: составить и подать объяснение и документальное подтверждение, показать, что операция была товарной, и, показывая, что бизнес реальный, нужно описать историю своей компании. В среднем папка с документами должна содержать более двухсот сторон. Среди них - штатное расписание, договор об аренде помещений, уставные документы. Их еще надо отсканировать и правильно загрузить в налоговую.

"Гетманцев сказал, что это делается за два часа, а на практике, если бы он попробовал это сделать сам, он бы знал, что это занимает более долгое время. И сбор документов, сканирование, отправка, и потом уже эти накладные разблокируют. Но за это время мы попадаем в такой период, когда мы не можем зарегистрировать другие накладные и надо пополнять свой кабинет собственными средствами, которые поступают обычно в налоговую", - говорит предприниматель Артем Кравченко.

В результате часть бизнесменов, показанных в сюжете, намерены просить помощи у бизнес-ассоциации или обращаться к юристам, но есть и те, кто из-за невыносимых условий, созданных для бизнеса, раздумывает уходить в тень.