В Украину начали переводить больше денег из-за границы. Такие данные обнародовал Национальный банк Украины.
За год объем частных переводов из-за границы увеличился на треть. В Нацбанке говорят, что в апреле в страну поступило более миллиарда долларов.
Для денежных переводов частные лица использовали как официальные, так и неофициальные каналы переводов почти в одинаковой пропорции.
Национальный банк Украины вдвое увеличил э-лимит для ряда валютных операций физических лиц по переводу средств за границу или на счета юридических лиц-нерезидентов, открытые в Украине – до 200 тыс. евро, передает ТСН.
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