В 2020 году средняя сумма перевода в пределах Украины составляла 364 гривни.

Сумма внутригосударственных денежных переводов, осуществленных через системы перевода средств, в 2020 году выросла почти на четверть (23,6%) против 2019 года, составив 255,2 миллиарда гривень, или 9,489 миллиарда долларов США в эквиваленте.

Читайте такжеСиделки и сантехники: за рубежом вырос спрос на украинских заробитчанОб этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

"Тенденция роста суммы переводов в пределах Украины продолжается уже не первый год. В целом сумма переводов средств в пределах Украины растет ежегодно: в 2017 году - на 21,4%, в 2018 - на 24,3%, в 2019 - на 38,6%. В 2020 году средняя сумма перевода в пределах Украины составляла 364 гривни (в 2019 году - 314 гривень). Больше всего средств традиционно следовало в Киев", - сказано в сообщении.

Отмечается, что через системы перевода поступила пятая часть всех частных переводов в Украину. В частности, через системы перевода средств в Украину было отправлено 2,697 миллиарда долларов, что почти на 19% больше, чем в 2019 году. Средняя сумма одного перевода в Украину выросла на 7,4% - с 366 до 393 долларов.

Из Украины через системы переводов было отправлено 556,2 миллиона долларов в эквиваленте. Если сравнить с 2019 годом, сумма выросла почти на 40%. На 29,1% выросла и средняя сумма одного перевода из Украины: 519 долларов против 402 долларов в 2019 году.

Также в НБУ сообщили, что Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В то же время за последние 4 года соотношение между суммой средств, полученных в Украине, и отправленных за ее пределы с использованием международных систем перевода средств, сократилось с 8,3 до 4,8 раза.

Страны-лидеры по переводам в Украину

"Тройка стран-лидеров, из которых через системы перевода средств в Украину поступило больше всего денег - США, Италия, Израиль. Из Украины больше всего переводили средства в Россию, Грузию и Азербайджан", - отметили в Нацбанке.

Всего, по предварительным оценкам Национального банка, в 2020 году объем частных переводов по традиционным и неформальным каналам в Украину из-за границы составил 12,121 миллиарда долларов (из них через системы перевода средств поступила примерно пятая часть), а из Украины за границу - 842 миллиона долларов (из них через системы перевода средств отправлено почти две трети).

Что этому предшествовало

Более половины всех международных денежных переводов украинцы получают в цифровом виде.

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Автор: Екатерина Жирий