Из этой суммы $1,35 млрд - грант от США, 10,8 млн евро - средства Целевого фонда многих доноров.

Министр финансов Украины Сергей Марченко и Региональный Директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом подписали грантовое соглашение в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

Как сообщает Министерство финансов, целью проекта является частичная компенсация расходов государственного бюджета, в частности, социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны.

Отмечается, что соглашение о гранте предусматривает привлечение Украиной транша в рамках проекта PEACE in Ukraine, состоящего из:

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1,35 млрд долларов США - грант от Соединенных Штатов Америки;

10,8 млн евро - средства из Целевого фонда многих доноров по софинансированию Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины.

В министерстве заявили, что средства поступят в госбюджет Украины уже в ближайшие дни.

"Благодарен Правительству Соединенных Штатов, странам-партнерам, а также команде Всемирного банка за важнейшую финансовую поддержку и партнерство в решающее для Украины время. Привлеченные средства станут весомым вкладом в обеспечение первоочередных социальных расходов госбюджета Украины", - подчеркнул Марченко.

Там напомнили, что с начала полномасштабного вторжения благодаря проекту PEACE in Ukraine Минфин привлек уже почти 28 млрд долларов США и более 1,4 млрд евро бюджетной поддержки.

Финансовая помощь для Украины

В октябре Украина получила новый транш от Международного валютного фонда. Сумма поступления составила 1,1 миллиарда долларов. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что средства направят на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера.

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