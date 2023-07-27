Привлеченное финансирование будет направлено на восстановление экономики и укрепление социальной защиты населения.

В государственный бюджет Украины поступило 1,5 миллиарда долларов льготного финансирования. Как сообщили в Министерстве финансов, средства займа предоставляются под гарантии правительства Японии через механизм целевого фонда Всемирного банка.

"Привлеченное финансирование будет направлено на восстановление экономики и укрепление социальной защиты населения. Благодарен за неустанную поддержку Украины правительству Японии во время председательства в G7, а также команде Всемирного банка", - сказал министр финансов Сергей Марченко.

В Минфине отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ, Украина получила более 581 млн долларов льготного финансирования от правительства Японии через Японское агентство международного развития (JICA).

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В текущем году ожидается, что правительство Японии предоставит еще 2 млрд долларов прямой бюджетной поддержки через целевой фонд Всемирного банка.

Помощь Украине от Японии

Японское агентство международного сотрудничества (JICA) и украинское Министерство инфраструктуры работают над совместной реализацией Программы по экстренному восстановлению Украины на общую сумму более 575 млн долларов.

Программа охватывает такие сферы, как гуманитарное разминирование, поддержка транспортной отрасли, восстановление критической инфраструктуры, управление отходами разрушений, медицинские и образовательные услуги, поддержка аграрного сектора и тому подобное.

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