Программа в частности предусматривает мероприятия по гуманитарному разминированию и восстановлению критической инфраструктуры.

Японское агентство международного сотрудничества (JICA) и украинское Мининфраструктуры реализуют две фазы программы по экстренному восстановлению Украины на общую сумму более 575 млн долларов.

Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что одним из условий полноценного восстановления деоккупированных общин является перезапуск экономики на этих территориях, поэтому уже сейчас совместно с иностранными партнерам правительство ищет лучшие пути для привлечения инвестиций.

"В частности, в нашем портфеле есть долгосрочные проекты, связанные с транспортной инфраструктурой, увеличением экспортной способности, проекты управления отходами. Спасибо японскому правительству за поддержку", – сказал Кубраков.

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Указанная программа по экстренному восстановлению Украины охватывает такие сферы, как гуманитарное разминирование, поддержка транспортной отрасли, восстановление критической инфраструктуры, управление отходами разрушений, медицинские и образовательные услуги, поддержка аграрного сектора и тому подобное.

В рамках этого сотрудничества Япония уже передала первую партию техники для восстановления Ирпеня, что на Киевщине.

Как сообщал УНИАН, в июне Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Агентство реконструкции Японии договорились об обмене опытом в ликвидации последствий природных и техногенных катастроф. Также японское агентство будет оказывать консультационную и техническую поддержку в вопросе восстановления пострадавших общин и территорий Украины.

12 июля стало известно, что Япония предоставит Украине систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов в рамках своей помощи для борьбы с военной агрессии России.

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