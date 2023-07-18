Японское агентство международного сотрудничества (JICA) и украинское Мининфраструктуры реализуют две фазы программы по экстренному восстановлению Украины на общую сумму более 575 млн долларов.
Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что одним из условий полноценного восстановления деоккупированных общин является перезапуск экономики на этих территориях, поэтому уже сейчас совместно с иностранными партнерам правительство ищет лучшие пути для привлечения инвестиций.
"В частности, в нашем портфеле есть долгосрочные проекты, связанные с транспортной инфраструктурой, увеличением экспортной способности, проекты управления отходами. Спасибо японскому правительству за поддержку", – сказал Кубраков.
Указанная программа по экстренному восстановлению Украины охватывает такие сферы, как гуманитарное разминирование, поддержка транспортной отрасли, восстановление критической инфраструктуры, управление отходами разрушений, медицинские и образовательные услуги, поддержка аграрного сектора и тому подобное.
В рамках этого сотрудничества Япония уже передала первую партию техники для восстановления Ирпеня, что на Киевщине.
Как сообщал УНИАН, в июне Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Агентство реконструкции Японии договорились об обмене опытом в ликвидации последствий природных и техногенных катастроф. Также японское агентство будет оказывать консультационную и техническую поддержку в вопросе восстановления пострадавших общин и территорий Украины.
12 июля стало известно, что Япония предоставит Украине систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов в рамках своей помощи для борьбы с военной агрессии России.