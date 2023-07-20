Средства предусмотрены для укрепления социальной защиты и оказания помощи людям во время войны.

Украина получит 1,5 миллиарда долларов займа от Всемирного банка под гарантии правительства Японии.

Соответствующее соглашение 20 июля подписали Всемирный банк и Министерство финансов во время нашей встречи с вице-президентом ВБ Антонеллой Бассани, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

Средства предусмотрены для укрепления социальной защиты и оказания помощи людям во время войны и для восстановления экономики.

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Премьер отметил, что в целом группа Всемирного банка совместно с партнерами мобилизовали для помощи Украине 34 млрд долларов. Из них более 22 млрд долларов уже поступили в бюджет.

"Особенно благодарны за крупнейший в истории банка Инвестиционный проект PEACE in Ukraine, который помогает финансировать социальные выплаты и пенсии. Ценим наше тесное сотрудничество и рассчитываем на дальнейшие совместные проекты для восстановления и развития Украины", - отметил Шмыгаль.

Финансовая помощь от Японии

Как сообщал УНИАН, японское Агентство международного сотрудничества (JICA) и украинское Мининфраструктуры реализуют две фазы Программы по экстренному восстановлению Украины на общую сумму более 575 млн долларов.

Программа охватывает такие сферы, как гуманитарное разминирование, поддержка транспортной отрасли, восстановление критической инфраструктуры, Управление отходами разрушений, медицинские и образовательные услуги, поддержка аграрного сектора и тому подобное.

В апреле стало известно, что Япония предоставит Украине грант в 400 миллионов долларов в рамках программы экстренного восстановления, направленного на критическую инфраструктуру.

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