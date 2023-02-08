В результате уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость компания олигарха нанесла убытки бюджету нашего государства в размере более 118 млн грн

Детективы Бюро экономической безопасности Украины в соответствии с постановлением суда передали в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) почти 170 тыс. тонн железной руды ориентировочной стоимостью 1,8 млрд грн, принадлежащей российскому олигарху Алишеру Усманову.

Об этом сообщает БЭБ, не называя фамилии олигарха, в то же время отмечается, что эти полезные ископаемые на праве собственности опосредованно принадлежат приближенному к президенту России олигарху через компанию-нерезидента.

БЭБ пишет, что после вторжения России на территорию Украины 24 февраля 2022 года на этого прокремлевского миллиардера были наложены санкции СНБО Украины, США и Евросоюза.

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В Бюро отмечают, что стратегическое сырье, которое в дальнейшем представители страны-агрессора планировали нелегально переправить морскими судами на территорию России, обнаружено в подпольных складах Российской Федерации на территории нескольких морских портов Одесской области.

Как говорится в сообщении, ранее сотрудники БЭБ уличили компанию этого олигарха в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Установлено, что на протяжении 2021-2022 годов она задекларировала перемещение железной руды по территории Украины в страны Азии в таможенном режиме "транзит".

"Чтобы уклониться от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, которые уплачиваются при импорте товаров на территории Украины, служебные лица компании использовали механизм так называемого "прерванного транзита". Происходило оформление фиктивных документов о вывозе руды за пределы Украины. Таким образом в результате уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость были нанесены убытки бюджету нашего государства в размере более 118 млн грн", - отмечает БЭБ.

Отмечается, что сотрудники бюро продолжают выявлять активы, прямо или косвенно принадлежащие или связанные с гражданами России и Беларуси. Сейчас общая стоимость таких активов, арестованных детективами БЭБ, составляет более 41 млрд грн.

Активы российского олигарха Усманова:

27 декабря 2022 года СБУ сообщила, что в Украине арестовали имущество российского олигарха Алишера Усманова на почти 2 млрд грн. Как сообщалось, в результате следственно-оперативных действий совместно с детективами Бюро экономической безопасности установлено местонахождение подпольных складов РФ, где хранилось свыше 160 тыс. тонн украинской железной руды. Отмечалось, что скрытое сырье обнаружено на территории нескольких морских портов Украины.

СБУ сообщила, что решается вопрос о передаче арестованного имущества в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

После 24 февраля этого года на Усманова, который входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства Кремля, наложены санкции СНБО Украины, США и Евросоюза.

Война в Украине и национализация российских активов:

В феврале 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении генеральному директору компании "Российские железные дороги" Олегу Белозерову, который способствовал полномасштабному вторжению Российской Федерации в Украину. Как свидетельствуют материалы следствия, он организовал доставку железнодорожным транспортом российской бронетехники и личного состава в направлении государственной границы Украины и на временно оккупированные территории нашего государства.

6 февраля 2023 года Украина национализировала заводы российских олигархов на 2 миллиарда гривень.

2 апреля 2022 года Рада приняла закон, согдасно которому имущество граждан России, поддерживающих путинскую агрессию против Украины и местных коллаборантов, будет национализировано. Закон распространяется не только на имущество, непосредственно принадлежащее России, но и на юридических и физических лиц, публично отрицающих российско-украинскую войну или оправдывающих действия оккупантов, не зависимо от их гражданства и места жительства.

18 апреля 2022 года Кабмин поддержал национализацию 26 миллиардов гривень активов российских банков в Украине.

27 апреля 2022 года появилась информация о том, что Украина национализирует российский танкер и судно, выполнявшее вражеские операции.

31 января 2023 года в Украине было арестовано имущество российского олигарха, являющегося одним из крупнейших производителей алюминия в мире.

7 февраля 2023 года стало известно о том, что Украина национализировала активы российского олигарха, причастного к производству ракет.

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