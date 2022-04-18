На уровне правительства уже есть решение о принудительном изъятии, следующие шаги – это решение СНБО и указ президента о введении его в действие.

Кабинет министров поддержал принудительное изъятие в пользу государства активов выведенных с рынка российских банков, что составляет около 26 миллиардов гривень.

Далее это решение должны ввести в действие СНБО и президент Украины, рассказала глава Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут в интервью изданию "Экономическая правда".

По ее словам решение правительства предусматривает экспроприацию государством высоколиквидных активов российских банков. Речь идет о средствах на накопительном счете в НБУ, на корреспондентских счетах банков, кредитах государственных компаний и обязательствах материнских структур этих же банков.

"Кроме этого, конфискуются ОВГЗ, то есть государство (в лице Министерства финансов) больше ничего не будет должно "Международному резервному банку" (бывший "Сбербанк", - УНИАН). Будут также экспроприированы депозитные сертификаты, то есть Национальный банк не будет возвращать средства этим банкам", - рассказала Рекрут.

Также государство заберет корпоративные права этих банков, чтобы иметь право на излишки активов, которые останутся после национализации.

По ее словам, у "МР банка" на накопительном счете остается 3 млрд гривень, чего достаточно для удовлетворения потребностей вкладчиков до 200 тысяч гривень и следующую очередь кредиторов и тех физических лиц, вклады которых превышают эту сумму. Кредиторы седьмой очереди, юридические лица, будут получать выплаты за счет реализации портфеля активов банка.

"Портфель остался в пределах 20 миллиардов, также есть другие активы, в частности недвижимость. Этого более чем достаточно, чтобы покрыть все очереди кредиторов, за исключением связанных лиц. И мы надеемся, что будем иметь излишки, которые также вернем государству", - отметила Рекрут.

Также она сообщила, что права материнских структур банков должны перейти государству Украина. "Речь идет о депозитах, текущих счетах или субординированном долге материнской структуры в банке. То есть, банк не должен будет возвращать материнской структуре ничего, что является абсолютно логичным", - сообщила глава ФГВ.

Также государство заберет у "МР банка" и "Проминвестбанка" кредиты, выданные украинским государственным компаниям. Речь идет про четыре предприятия, которые имеют стратегическое значение. Сумма этого долга перед двумя банками, без процентов, составляет около 10 миллиардов гривень. При этом Рекрут отказалась уточнять, о каких предприятиях идет речь.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

После начала вторжения Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банки, находящиеся под контролем Российской Федерации: АО "Международный резервный банк", который на 100% принадлежит ОАО "Сбербанк России", и Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк), который на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

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