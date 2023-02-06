Чиновник привлек 185 российских компаний, которые предоставляли собственные вагоны, цистерны и платформы для обеспечения логистических потребностей оккупационных войск.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении генеральному директору компании "Российские железные дороги" Олегу Белозерову, способствовавшему полномасштабному вторжению Российской Федерации в Украину.

Как сообщает СБУ, в результате следственно-оперативных действий в отношении этого должностного лица, продолжающего содействовать войне против Украины, собрана доказательная база.

В частности, как свидетельствуют материалы следствия, он организовал доставку железнодорожным транспортом российской бронетехники и личного состава в направлении государственной границы Украины и на временно оккупированные территории нашего государства.

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"Для этого привлек 185 российских компаний, которые предоставляли собственные вагоны, цистерны и платформы для обеспечения логистических потребностей оккупационных войск", - сказано в сообщении.

В отношении указанных компаний, по инициативе СБУ, наложены экономические санкции СНБО Украины.

Как отметили в СБУ, генеральному директору ОАО "Российские железные дороги" по материалам СБУ объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Подозрения россиянам из-за войны против Украины

Как сообщал УНИАН, ранее украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении в совершении военных преступлений главарю российской частной армии "группа Вагнера" Евгению Пригожину. Согласно материалам следствия, он при поддержке российских властей занимался вербовкой, подготовкой и управлением подчиненных ему наемников, которых затем использовали в войне против Украины.

Также, правоохранители сообщили о подозрении двум российским военнослужащим, которые искали патриотически настроенных граждан в Ирпени на Киевщине и имитировали расстрел гражданских.

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