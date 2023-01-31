Общая стоимость арестованных активов превышает 1 млрд грн.

В Украине арестовано имущество российского подсанкционного олигарха, являющегося одним из крупнейших производителей алюминия в мире.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, арестованы 32 млн грн крупнейшего в Украине производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия.

Средства предприятия были на депозитном счету Гостаможслужбы. В Офисе генпрокурора не называют фамилию олигарха, однако отмечают, что его холдинг является одним из самых крупных в мире производителей алюминия.

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Ранее по ходатайствам прокуроров было арестовано имущество этого субъекта хозяйствования — 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, админздания, производственные цеха, 46 транспортных средств, 240 единиц специальной техники. Общая стоимость арестованных активов превышает 1 млрд грн.

"В 2000 году это украинское предприятие было приватизировано холдингом, принадлежащим российскому олигарху. В настоящее время он находится под санкциями США и ЕС", — говорится в сообщении ведомства.

"Группа входящих в него компаний продолжает обеспечивать потребности оборонно-промышленного комплекса РФ, поставляя собственную продукцию для производства военных ракетных комплексов и другого оружия", — добавили в ведомстве.

Санкции против российского олигарха Дерипаски:

Российский олиграх Олег Дерипаска с 2018 года находится под санкциями США. Он обратился в суд, чтобы снять ограничения, но его иск отклонил федеральный судья в 2021 году.

3 октября 2022 года Верховный суд США отклонил ходатайство олигарха Дерипаски об отмене санкций.

12 октября 2022 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении экс-президента Виктора Януковича, бизнесмена Сергея Курченко, российского олигарха Олега Дерипаски и экс-министра обороны Павла Лебедева.

12 декабря 2022 года в России арестовали гостиничный комплекс "Имеретинский" и пристани для яхт в Сочи Олега Дерипаски. Имущество оценивается в 1 миллиард долларов.

10 января 2023 года Минюст подал иск о взыскании активов Дерипаски в пользу Украины.

О. Дерипаска через группы связанных компаний владеет значительными активами в Украине: ООО "Николаевский глиноземный завод", ООО "Глуховский карьер кварцитов", ЧАО "Хустский карьер", ЧАО "Жежелевский карьер", ООО "Гуардон Украины", ООО "Компания "Алюминий Украины", ООО "Сервисный центр "Металлург", ООО "ВРЕМЯ ИТ", ООО "Охрана МГО", ООО "Центр учета Николаев", Николаевский благотворительный фонд "Центр социальных программ", ООО "Запорожаллюминторг", АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат", нежилой недвижимостью, техникой и т.д.

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