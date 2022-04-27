В частности, в акватории Измаильского порта обнаружили белорусское судно "Надежда", привлеченное к логистическим операциям оккупантов на Дунае.

Еще несколько судов, работавших на Россию и Беларусь, стали кандидатами на национализацию.

В частности, Государственная пограничная служба Украины вместе с ГБР в акватории Измаильского порта обнаружила белорусское судно "Надежда" и сухогрузную баржу, которые были привлечены к логистическим операциям врага на Дунае, говорится на странице пограничного ведомства в Facebook.

Также в акватории Черноморска обнаружили судно Российской Федерации. Владельцы пытались спрятать во время войны нефтеналивной танкер "Волгонефть-268" на Ильичевском судоремонтном заводе, заменив флаг корабля замбийским. Для минимизации обязательных платежей в госбюджет Украины стоимость судов была существенно занижена.

"Суда изъяты, переданы на хранение в Администрацию морских портов Украины. Вопрос по их национализации будут рассматривать компетентные органы", - сообщает Госпогранслужба.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров поддержал принудительное изъятие в пользу государства активов выведенных с рынка российских банков, что составляет около 26 миллиардов гривень.

Между тем днем в среду, 27 апреля, в Одессе на горизонте начали появляться подозрительные корабли в Черном море.

Вас также могут заинтересовать новости: