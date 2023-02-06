В СБУ отметили, что после начала полномасштабного вторжения России Шелков и Чемезов хотели скрыть свое отношение к украинским активам.

По материалам Службы безопасности Украина национализировала заводы и агрохолдинг российских олигархов на 2 миллиарда гривень. Речь идет о предприятиях, которые принадлежали Михаилу Шелкову и Сергею Чемезову.

"По материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий, которые принадлежали российским олигархам Михаилу Шелкову и Сергею Чемезову", – говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.

Решение суда касается Демуринского горно-обогатительного комбината, оптового производителя труб ООО "ВСМПО Титан", компании по торговле металлами ООО "Тай-Минералс" и агрохолдинга "Инвест Агро".

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Отмечается, что стоимость переданного Украине имущества составляет не менее 2 млрд грн.

"Установлено, что Чемезов и Шелков, которые входят в ближайшее окружение военно-политического руководства РФ, руководили украинскими предприятиями через российского монополиста по производству титана ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА". Эта компания входит в структуру военно-промышленного комплекса страны-агрессора и участвует в процессах производства вооружений для оккупационных группировок", – добавили правоохранители.

В СБУ отметили, что после начала полномасштабного вторжения России Шелков и Чемезов хотели скрыть свое отношение к украинским активам.

"Для этого пытались передать формальное управление компаниями подконтрольным коммерческим структурам в Днепропетровской и Сумской областях. Впрочем, сотрудники Службы безопасности разоблачили сделки, своевременно их заблокировали и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины", – отметили в ведомстве.

Деятельность СБУ

В феврале 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении генеральному директору компании "Российские железные дороги" Олегу Белозерову, который способствовал полномасштабному вторжению Российской Федерации в Украину. Как свидетельствуют материалы следствия, он организовал доставку железнодорожным транспортом российской бронетехники и личного состава в направлении государственной границы Украины и на временно оккупированные территории нашего государства.

Несколькими днями ранее контрразведка Службы безопасности нейтрализовала группу агентов ФСБ в Днепропетровской области. Злоумышленники собирали разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах востока Украины.

В конце января Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с ГБР разоблачило сотрудника одного из подразделений Службы в Запорожской области, который проводил разведывательно-подрывную деятельность в пользу российских спецслужб.

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